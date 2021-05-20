شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري .. المقاصة يقترب من المربع الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد اليوم الأربعاء، مبارتان ضمن لقاءات الجولة ال23 من منافسات الدوري المصري الممتاز حيث فاز المقاولون العرب على الإسماعيلي بهدف دون رد، وتلقى أسوان هزيمة ثقيلة من مصر المقاصة بنتيجة 4-2.

وأصبح ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم كالتالي:

الزمالك 48

الأهلي 41

المصري 36

بيراميدز 34

مصر المقاصة 33

سموحة 32

سيراميكا كليوباترا 31

الاتحاد السكندري 31

غزل المحلة 30

إنبي 28

طلائع الجيش 27

المقاولون العرب 27

الإسماعيلي 26

الجونة 26

أسوان 21

البنك الأهلي 18

وادي دجلة 16

الإنتاج الحربي 13