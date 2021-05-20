شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك: تسلمنا النادي مديوناً بمليار و300 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، والتي أعلنت استقالتها اليوم، أن اللجنة تسلمت النادي بمبلغ كالي كبير.

وأوضح عبدالله في تصريحات تليفزيونية:" تسلمنا النادي وهو مديوناً بمليار و 300 مليون جنيه لكل من وزارة المالية والتأمينات والأوقاف فضلاً عن أجور ورواتب ومستحقات متأخرة.

وأكمل: "مصاريف نادي الزمالك تفوق 70 مليون جنيه شهرياً، وحضرنا والجميع لم يحصل على مستحقاته منذ 9 أشهر، وبالأخص الألعاب الجماعية في النادي".

وأنهى تصريحاته مشيداً بدور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في دعم النادي قائلاً: "تحمل ضغوطاً عديدة وحمل النادي على عاتقه".