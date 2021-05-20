شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الزمالك السابق: فرجاني ساسي يساند النادي .. وشيكابالا لم يتقاض مليمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك المستقيلة، أن فرجاني ساند فريق الزمالك وقت أزمته ويؤدي بكل قوة داخل الملعب، مضيفا أن وكيله تقدم بطلب للحصول على متأخراته ولكن اللاعب لم يعترض على تأخر مستحقاته، حسب تعبيره.

وأشار عبدالله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن شيكابالا لم يتقاض أي مليم حتى الآن ورغم ذلك يؤدي بكل قوة داخل الملعب، لافتا إلى أن جنش أيضا لما علم أن النادي في أزمة أعاد مقدم عقده للنادي.

وفي سياق مغاير، قال عبدالله إن اللجنة تحملت المسؤولية في وقت صعب، لاحقتها خلاله إساءات وشائعات عن إقالتها؛ لذلك إعفاءً للمسؤولية قررت الاستقالة.

وأشار إلى أن اللجنة تسلمت المهمة والنادي عليه مستحقات بحوالي مليار و300 مليون جنيه مديونات لثلاث جهات حكومية ممثلة في وزارة المالية والضرائب والتأمينات والأوقاف إضافة إلى مرتبات متأخرة لعقود اللاعبين.

ولفت إلى أن هناك 256 مليون جنيه متأخرات لفرق نادي الزماك، مؤكدا تسديد أجزاء كبيرة منها بلغت 80%.

وأكمل أن اللجنة الثلاثية تسلمت خزينة النادي بها مليون و250 ألف مع ديون بـ مليار و350 مليون جنيه.