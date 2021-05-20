شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثلاثي حتى المباراة الأخيرة .. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على بيرنلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهت مباراة ليفربول ضد بيرنلي على ملعب تيرف مور وذلك في الأسبوع 37 من الدوري الإنجليزي، واستطاع ليفربول الفوز وتحقيق مركز متقدم عن مركزه قبل المباراة، حيث تقدم مركزا واحدا ليحتل المركز الرابع متفوقًا بفارق الأهداف عن فريق ليستر سيتي.

الهدف الأول في المباراة جاء في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب روبيرتو فيرمينو، ليعزز بعدها ناثينال فيليبس النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 52 من المباراة ثم يضيف أليكس تشامبرلين الهدف الثالث للفريق 88 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يضيف ليفربول إلى رصيده ثلاث نقاط ليجمع 66 نقطة يحتل بها المركز الرابع ومتفوقا بفارق الأهداف فقط عن ليستر سيتي الذي جاء خامسا، وخلف فريق تشيلسي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 67 نقطة أي بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثالث.

وقد أصبح الصراع مشتعلا من المركز الثالث الى الخامس بين تشيلسي وليفربول وليستر سيتي حيث يتبقى مباراة واحدة هي المباراة الأخيرة في الدوري لكل فريق علما بأن أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري هى فقط الفرق المؤهلة للعب بطولة دوري أبطال أوروبا القادمة، بينما يلعب صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والذي مازال يتصدره فريق مانشستر سيتي ويليه مانشستر يونايتد موضحًا فيه عدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له له وما عليه من الأهداف والفرق بينها وعدد النقاط لكل فريق.