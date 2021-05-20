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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باريس سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا بالفوز على موناكو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021
متابعات
توج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا على حساب موناكو بثنائية نظيفة في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب (دو فرانس) في باريس الأربعاء.
افتتح النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي التهديف في الدقيقة 19، بعد تمرير رائعة من كيليان مبابي، والذي تقمص دور البطولة وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 81 بتمريرة سحرية من النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.
وبهذا ينجح فريق العاصمة الفرنسية في الدفاع عن لقبه للموسم الثاني توالياً، ليرفع رصيده من البطولة إلى 14 ويوسع الفارق إلى 4 ألقاب مع أقرب منافسيه أوليمبك مارسيليا