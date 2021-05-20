شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 19 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، محمد صلاح و الشناوي وحجازى فى قائمة المنتخب الأوليمبي بطوكيو، ومران الأهلى.. تركيز على الجوانب الخططية ومحاضرة موسيمانى وفقرة تصويب للحراس ، والزمالك ينهي ملف مستحقات اللاعبين بـ "شيكات" فى تدريب اليوم ، "لقاح كورونا".. شرط الجبلاية لقيد اللاعبين وحضور الجماهير فى المباريات ، الراحة الطويلة تُجبر طبيب الزمالك على إجراء مسحة طبيبة لجميع عناصر الفريق .

مصر المقاصة يقسو على أسوان برباعية بمساعدة الـVAR ويشعل صراع الهبوط "فيديو"

حقق فريق مصر المقاصة، بقيادة محمد عظيمة، فوزا مهما على نظيره أسوان بنتيجة 4|2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أسوان في الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

المقاولون يعطل انطلاقة الإسماعيلى ويفوز بهدف نظيف في الدوري

حقق نادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فوزا مهما على نادي الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في إطار الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدورى المصرى

مران الأهلى.. تركيز على الجوانب الخططية ومحاضرة موسيمانى وفقرة تصويب للحراس

ركز الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالأهلى، على الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة صن داونز خلال مران الفريق الذي الذي اقيم اليوم الأربعاء على احد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا.

"لقاح كورونا".. شرط الجبلاية لقيد اللاعبين وحضور الجماهير فى المباريات

وضعت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، الحصول على لقاح كورونا كشرط أساسى للتعامل مع الأندية والجماهير خلال الفترة المقبلة، كنوع من الاجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الزمالك ينهي ملف مستحقات اللاعبين بـ "شيكات" فى تدريب اليوم

تسعي إدارة الزمالك خلال الساعات المقبلة لانهاء ازمة مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لفرض حالة الاستقرار والتركيز على صفوف الفريق الابيض قبل خوض المواجهات الحاسمة فى الدورى .

اشتكى خالد قمر لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى وهدافه من بعض الآلام فى العضلة الخلفية، الأمر الذى جعل محمد عنان طبيب الفريق يمنح اللاعب راحة سلبية خوفا من تقاقم الإصابة. الإسماعيلى يصرف مكافأة انتفاضة الدور الثانى بالدورى قبل مواجهة المقاولون حرص مجلس ادارة نادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على صرف مكافأة الفوز للاعبى الدراويش فى المباريات الأخيرة له بالدورى، وذلك قبل سفر الفريق الأصفر للقاهرة لمواجهة المقاولون العرب والمقرر لها السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز

بيراميدز يبحث عن رأس حربة لتدعيم خط الهجوم فى الموسم الجديد

بدأ مسئولو نادى بيراميدز فى البحث المكثف عن مهاجم سوبر، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة فى ظل معاناة بيراميدز فى الفترة الأخيرة من غياب المهاجم الصريح الكفء.