شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى .. أحمد ياسر ريان يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا على صدارة هدافى بطولة الدوري المصرى الممتاز عقب إقامة مباريتان ضمن الجولة الـ23 من بطولة الدورى الدورى المصرى الممتاز، حيث أستضاف أسوان نظيره مصر المقاصة، وواجه المقاولون العرب فريق الإسماعيلى.

المقاولون يعطل انطلاقة الإسماعيلى ويفوز بهدف نظيف في الدوري

حقق نادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فوزا مهما على نادي الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في إطار الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدورى المصرى.

مصر المقاصة يقسو على أسوان برباعية بمساعدة الـVAR ويشعل صراع الهبوط "فيديو"

حقق فريق مصر المقاصة، بقيادة محمد عظيمة، فوزا مهما على نظيره أسوان بنتيجة 4|2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أسوان في الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تصدر أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 11 هدف بينما ياتى فى المركز الثانى المغربى أشرف بن شرقى مهاجم فريق الزمالك بنفس عدد الاهداف فى المركز الثالث عمر كمال مهاجم فريق المصرى البورسعيدى برصيد 10 أهداف و فى المركز الرابع أحمد سمير مهاجم طلائع الجيش بنفس عدد الاهداف ايضا .



