شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى .. الزمالك يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فريق الزمالك على صدارة الدوري المصرى الممتاز عقب إقامة مبارايتين ضمن الجولة الـ23 من بطولة الدورى الدورى المصرى الممتاز، حيث أستضاف أسوان نظيره مصر المقاصة وواجه المقاولون العرب فريق الإسماعيلى.

مصر المقاصة يقسو على أسوان برباعية بمساعدة الـVAR ويشعل صراع الهبوط "فيديو"

حقق فريق مصر المقاصة، بقيادة محمد عظيمة، فوزا مهما على نظيره أسوان بنتيجة 4|2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أسوان في الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

المقاولون يعطل انطلاقة الإسماعيلى ويفوز بهدف نظيف في الدوري

حقق نادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فوزا مهما على نادي الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في إطار الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدورى المصرى.

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 48 نقطة بينما ياتى فى المركز الثانى الاهلى برصيد 41 نقطة وفى المركز الثالث المصرى البورسعيدى برصيد 36 نقطة و فى المركز الرابع بيراميدز برصيد 34 نقطة .