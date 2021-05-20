شكرا لقرائتكم خبر عن 10 غرز فى رأس حسن الشامى بعد تدخل لاعب الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض حسن الشامي، ظهير أيسر المقاولون العرب، لإصابة قوية في الرأس بعد كرة مشتركة مع عماد حمدي لاعب النادي الإسماعيلي، وخضع الشامي لإجراء 10 غرز في الرأس عقب ابعاد كرة خطيرة للدراويش خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهى بفوز المقاولون بهدف نظيف.

ويعتبر الشامي من الأوراق الأساسية لعماد النحاس في تشكيل ذئاب الجبل، ومن المقرر أن يحصل اللاعب على راحة غداً من التدريبات مع باقي فريق المقاولون على أن يعود الفريق إلى التدريبات بعد غد الجمعة.

وأحرز لويس إدوارد هدف المقاولون واللقاء في الدقيقة 73 من عمر المباراة، وشهدت المباراة حصول مروان الصحراوي لاعب الاسماعيلي علي الكارت الأحمر مع الدقيقة 40.

وأدار لقاء المقاولون والإسماعيلي طاقم تحكيم مكون من محمود البنا "حكم ساحة"، وائل شعبان" مساعد أول"، محمد فاروق " مساعد ثان"، عبد العزيز أبو سعدة "حكم رابع"، محمد الصباحي "حكم فيديو"، مصطفى الشهدي "مساعد حكم فيديو".

وبهذه النتيجة رفع المقاولون بقيادة عماد النحاس رصيده إلي النقطة 27 في المركز الثاني عشر بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.