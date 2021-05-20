شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يقسو على أسوان برباعية بمساعدة الـVAR ويشعل صراع الهبوط "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق مصر المقاصة، بقيادة محمد عظيمة، فوزا مهما على نظيره أسوان بنتيجة 4|2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أسوان في الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز أهداف مصر المقاصة كل من شيمليس بيكيلي فى الدقيقة الخامسة وعماد فتحى فى الدقيقة 60 وباسم مرسى (هدفين) فى الدقيقة 83 و91، بينما جاءت أهداف أسوان عن طريق كل من أشرف مجدى فى الدقيقة 57 وحمزة مجدى فى الدقيقة 70.

وظهرت تفنية الفار في المباراة أكثر من مرة، حيث قام وليد عبد الرازق حكم المباراة باحتساب ركلتى جزاء لفريق مصر المقاصة عقب مساعدة تقنية الفار التي أثرت بشكل كبير في نتيجة المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق مصر المقاصة المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما توقف رصيد أسوان عند 21 نقطة ويحتل المركز الخامس عشر.

وجاء تشكيل فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال كالتالى:

في حراسة المرمى: عمرو رضوان.

خط الدفاع : عمرو الحلواني. محمد جابر، محمود شبانة، أحمد سالم صافي.

خط الوسط: هيثم الفيل، سولومون منساه، عبد العزيز موسى.

خط الهجوم: محمد أسامة، أشرف مجدي، أحمد صغيري.

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة بقيادة محمد عظيمة كالتالى :

في حراسة المرمي: محمود حمدي.

في الدفاع: محمد دسوقي – عصام صبحي – أحمد مودي – أسامة عزب.

في خط الوسط: هشام محمد – سعيد الونش – باولن فوافي – شيمليس بيكيلي – عبد الله مجدي.

و في الهجوم: باسم مرسي.