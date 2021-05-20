شكرا لقرائتكم خبر عن رغم المعاناة.. الأهلي الأكثر تصديرا للاعبي الظهيرين الأيمن والأيسر لفرق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاش فريق الأهلي في أزمات متكررة بسبب النقص في أزمة الظهيرين الأيمن والأيسر، وهو ما اضطر لإعادة توظيف بعض لاعبي الوسط للعب في هذا المركز وسد أزمة الغيابات في مركز الظهيرين، قبل أن تكتمل صفوفه في الوقت الحالي مع عودة المصابين وانتهاء الأزمة الفنية التي تعرض لها الجهاز الفني بسبب هذه الغيابات.

ورغم معاناة الأهلي المستمرة من الغيابات في مركز الظهيرين، إلا أنه يبقى من أكثر الأندية تصديرا للاعبين في هذه الجبهتين، سواء اللاعبين الذين خرجوا من قطاع الناشئين بصفوفه، أو اللاعبين الذين لعبوا من له قبل أو لاعبيه المعارين.

واشتكى الأهلي من غياب أكثر من لاعب في مركز الظهيرين مثل علي معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد في الجبهة اليسرى ومحمد هاني في الجبهة اليمنى، لدرجة أنه لجأ لتوظيف بعض اللاعبين في غير مراكزها مثل أحمد نبيل كوكا في الجبهة اليسرى، وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق في الجبهة اليمنى.

الجبهة اليسرى

أكثر من لاعب من لاعبي الجبهة اليسرى بالدوري المصري تخرجوا من مدرسة قطاع الناشئين بالأهلي أو من لعبوا في صفوفه من قبل، وأبرز هؤلاء اللاعبين لاعبيه الحاليين مثل علي معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد، بخلاف لاعبه المعار إلى سموحة محمد شكري وبعض لاعبيه السابقين مثل محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز الحالي وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة الحالي، وصبري رحيل لاعب الاتحاد السكندري الحالي وحسين السيد لاعب الإسماعيلي الحالي وأحمد شديد قناوي لاعب المصري.

الجبهة اليمنى

هناك عدد من لاعبي الأهلي الذين يلعبون في مركز الظهير الأيمن وهو المركز الذي يعاني من أزمات منذ رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز وفي فترات غيابه، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين أحمد فتحي، باسم علي لاعب المقاولون العرب، عمار حمدي وكريم يحيى لاعبي الاتحاد السكندري، سيد الشبراوي لاعب الإنتاج الحربي، فارس طارق المعار إلى المقاصة.