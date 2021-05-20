شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الله: لجنة الزمالك تسلمت النادى مديونا بـ مليار و300 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة القلعة البيضاء تقدمت باستقالتها لوزير الشباب والرياضة، بعدما تحملت المسئولية في وقت صعب، فضلا عن الإساءات والشائعات التي وجهت لها وهو ما أدى لتقديم استقالتها.

وأضاف عبدالله خلال، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى فى برنامجه "على مسؤوليتي" أن اللجنة تسلمت النادي مديونا بما يقرب من مليار و300 مليون جنيه، لثلاث جهات حكومية ممثلة في وزارة المالية والضرائب والتأمينات والأوقاف إضافة إلى مرتبات متأخرة لعقود اللاعبين.

وتابع حديثه أن هناك 256 مليون جنيه متأخرات لفرق نادي الزماك، وتم تسديد أجزاء كبيرة منها بلغت 80%، مشيرًا إلى إن اللجنة تسلمت خزينة النادي بها مليون و250 ألف.

وأكد إبراهيم عبد الله أن اللجنة عندما تسلمت النادي كان حجم متسحقات اللاعبين في كل اللعبات ربع مليون جنيه ومتأخرات مرتبات لمدة 9 أشهر، مضيفا أن مصاريف نادي الزمالك شهريًا تفوق 70 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن النادى يصرف 5 ملايين جنيه للعمال والموظفين شهريا.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحمل ضغوطا كبيرة من أجل دعم الزمالك، مضيفا أن الوزير حمل النادى على عاتقه، ولم يتدخل في قرار يتعلق بشأن الزمالك، لكنه تدخل لحل أزمة الزمالك مع الضرائب والتأمينات.

وعن حقيقة طلب فرجاني ساسي لمتأخراته، قال إن ساسي ساند فريق الزمالك وقت أزمته ويؤدي بكل قوة داخل الملعب، مضيفا أن وكيله تقدم بطلب للحصول على متأخراته ولكن اللاعب لم يعترض على تأخر مستحقاته، حسب تعبيره.

وأضاف أن شيكابالا لم يتقاض أي مليم حتى الآن ورغم ذلك يؤدي بكل قوة داخل الملعب، لافتا إلى أن جنش أيضا لما علم أن النادي في أزمة أعاد مقدم عقده للنادي.