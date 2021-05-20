شكرا لقرائتكم خبر عن 6 / 1 أكبر فوز للزمالك على الطلائع فى تاريخ مواجهات الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة قوية في السابعة مساء غد الخميس عندما يلتقي فريق طلائع الجيش باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 48 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 14 وخسر مواجهتين، وتعادل في 6، وسجل لاعبوه 39 هدف كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 15 هدف، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 9، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، وسكنت شباكه 24 هدف.

وتعد مواجهات الزمالك وطلائع الجيش من المواجهات التي تتسم بالقوة والندية منذ أن تأهل الفريق العسكري إلي الدوري الممتاز ورغم أن النسبة الأكبر في الانتصارات تميل إلي الزمالك إلا أن المباريات دائما ماتكون قوية، ورصد الموقع الرسمي للزمالك تاريخ مواجهات الفريق الأبيض وطلائع الجيش بشكل عام وبالأخص في الدوري الممتاز:

التقي الزمالك والجيش في الدوري والكأس في 34 مباراة.. نجح الزمالك في الفوز في 19 مواجهة وتعادل في 7 مباريات وخسر 8 مواجهات، نجح الزمالك في أن يحرز 66 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.

الدوري الممتاز

التقي الفريقان في الدوري في 31 مواجهة.. فاز الزمالك في 17 مباراة وتعادل في 7 وخسر 7 مباريات.. واحرز الزمالك 60 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

اكبر انتصار

تعد مباراة الزمالك والطلائع في الجولة الثانية من موسم 2014/2015 هي المباراة التي حظيت بأكبر عدد من الأهداف.. حيث فاز الزمالك بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد، أحرز وقتها الأهداف الزمالك كل من: خالد قمر ومحمد عبد الشافي وعبد الله سيسيه كل منهم هدف وثلاثة أهداف لمؤمن زكريا واحرز للجيش اوسو كونان.

كأس مصر

التقي الزمالك مع طلائع الجيش في ثلاث مواجهة في كأس مصر.. فاز في مباراتين وخسر واحدة .. ونجح في إحراز 6 أهداف ودخلت مرماه 4 أهداف.

هداف المواجهات

يعد عبد الحليم علي هو هداف مواجهات الزمالك وطلائع الجيش برصيد خمسة أهداف من جانب الزمالك.. بينما يعد احمد سمير لاعب الجيش الحالي هو هداف الفريق في هذه المواجهات برصيد خمسة أهداف .