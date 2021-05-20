شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لإيهاب جلال وعودته لقيادة الإسماعيلى أمام مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى سلبية لتؤكد تعافيه من الفيروس، وعودته لقيادة الدراويش بداية من مواجهة مصر المقاصة المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وغادر إيهاب جلال المستشفى الذى مكث فيه طوال الفترة الماضية للاطمئنان على صحته بعد تعافيه من الفيروس.

وحقق نادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فوزا مهما على نادي الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدورى المصرى.

سجل لويس إدواردو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 من هجمة مرتدة رائعة مستغلا عرضية سافيولا الرائعة ليسكنها في شباك الدراويش برأسية نادرة، وسجل المقاولون هداف ثانيا عن طريق محمد سالم ولكن تم إلغاؤه بداعى التسلل التي أكده تقنية الفار.

وشهدت الدقيقة 41 قيام الحكم محمود البنا بطرد مروان الصحراوي بعد تدخل قوى على محمد حمدى زكى في وسط الملعب، لتؤكد تقنية الفيديو قرار البنا، ليقوم الجهاز الفني للإسماعيلى بالدفع بباهر المحمدى بدلا من محمد عادل ليعوض صحراوى في الدفاع.

بهذه النتيجة، رفع نادي المقاولون صيده لـ27 نقطة ليتقدم للمركز الثانى عشر، فيما وقف رصيد الإسماعيلى عند النقطة 26 في المركز الثالث عشر، ليتلقى الدراويش أول هزيمة بعد 5 انتصارات متتالية.