شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتمسك بالأمل ويتغلب على بيرنلي بثلاثية.. ويصل للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب ليفربول على بيرنلي بثلاثية دون مقابل فى اللقاء الذي جمعهما فى الجولة الـ37 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف ليفربول روبرتو فيرمينو فى الدقيقة 43 وفيليبس فى الدقيقة 52 والبديل تشامبرلين فى الدقيقة 88 كان ليفربول فى احتياج لهذا الفوز بشدة ليضمن الصعود لدوري أبطال أوروبا حيث يواجه منافسة شديدة من نادي ليستر سيتي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة فى المركز الرابع، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 39 نقطة فى المركز الـ17.