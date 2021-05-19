شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن حسين لبيب المرشح لرئاسة لجنة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقترب وزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور أشرف صبحي من الإعلان بشكل رسمي عن تولي حسين لبيب رئاسة اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك عقب استقالة مسؤولي اللجنة المعينة برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز.

ونستعرض من خلال السطور التالية 8 معلومات عن حسين لبيب المرشح لرئاسة لجنة الزمالك

اختاره مدرس التربية الرياضية في مدرسة الأورمان الإعدادية لتمثيل فريق كرة اليد بنادي الزمالك في عام 1968، فرغم قصر قامته إلا أن البحث كان جارياً في ذلك الوقت في النادي الأبيض عن لاعب يجيد التسديد بيسراه.

لبيب من مواليد عام 1955، حيث طرق أبواب الزمالك وهو في الثالثة عشرة من عمره.

تدرب على يد الثنائي كمال درويش، رئيس الزمالك الأسبق، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

أكد حسين لبيب في تصريح سابق أن أحمد الأحمر هو أفضل ظهير أيمن في تاريخ مصر، مشيراً إلى أنه بمثابة خليفته في ملاعب كرة اليد.

حقق 21 لقباً مع فريق كرة اليد بنادي الزمالك بواقع 7 دوري و9 كأس و 5 ألقاب إفريقية.

شارك مع منتخب مصر في 7 بطولات لكأس أمم إفريقيا.

تولى حسين لبيب عدة مناصب أبرزها إدارى في منتخب مصر الأول وعضوية المجلس القومي للرياضة.

شغل منصب مدير كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت في مصر بشهر يناير الماضي 2021.