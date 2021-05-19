شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: لم نظهر بمستوانا الحقيقي أمام المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، حزنه الشديد بعد خسارة فريقه أمام المقاولون العرب في مسابقة الدوري.

وحقق المقاولون العرب الفوز على الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.



وقال حمد إبراهيم، في تصريحات تلفزيونية: «لم نظهر بأفضل مستوى لنا في مباراة اليوم على عكس المباريات الخمس السابقة»، مؤكدًا: «قدمنا أقل مستوى لنا أمام المقاولون، وكان هناك استعجال من اللاعبين في إنهاء الهجمات».

وأضاف: «طرد مروان الصحراوي أثر علينا بعض الشىء، ولكن اللاعبين استعادوا توازنهم سريعًا بدليل أن المقاولون لم تكن له فرص خطيرة إلا بعد الهدف الأول».

وتابع: «أغلقنا صفحة مباراة المقاولون، وسنبدأ الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة، ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون».