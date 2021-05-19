شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فرنسا يُعلق على عودة «بنزيما» للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، على عودة اللاعب كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، إلى صفوف المنتخب الفرنسي قبل منافسات اليورو2020.

ورحب ماكرون بعودة بنزيما إلى ارتداء قميص الديوك مرة أخرى بعد سنوات من الغياب وتوقع تأثيره الإيجابي على مستوى الخط الهجومي للمنتخب.

وأضاف الرئيس الفرنسي «أعتقد أن قرار المدرب ديشامب بضم كريم بنزيما لقائمة المنتخب على صواب، عليك فقط أن ترى الحماس الجماعي، وبالتالي أنا سعيد جدا للاعبين الذين تم استدعاؤهم، سأحظى بفرصة تهنئة بعضهم في نهائي اليورو».

وعاد صاحب الـ33 عاما إلى قائمة منتخب بلاده بعد فترة غياب دامت لنحو 5 سنوات وذلك على خلفية تورطه المزعوم في ابتزاز ماتيو فالبونيا.

ويقدم كريم بنزيما مستويات رائعة مع فريق ريال مدريد، مما دفع مدرب منتخب فرنسا ديشامب إلى وضع للخلافات مع اللاعب وإعادته مجدداً إلى قائمة بطل مونديال روسيا.