شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: طرد الصحراوي منحنا الأفضلية أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على الإسماعيلي في مسابقة الدوري.

وحقق المقاولون العرب الفوز على الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عماد النحاس، في تصريحات تلفزيونية :«كان هدفنا تقديم مباراة جيدة أمام النادي الإسماعيلي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق في مسابقة الدوري»، مضيفًا :«هذه أول مرة يفوز الفريق في مباراتين متتاليتين».

وأضاف :«هذا المكسب وضع المقاولون في مركز جيد في جدول الدوري بعيدًا عن الفرق المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية».

وتابع :«النقص العددي للنادي الإسماعيلي بعد طرد مروان الصحراوي، منح لنا الأفضلية في الشوط الثاني، وكان سببا رئيسيًا في تحقيق الفوز».

وواصل :«أشكر اللاعبين على الأداء الذي ظهروا عليه طوال اللقاء، وتحديدًا في الشوط الثاني».