شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب المصري: نتطلع لحصد لقب كأس العرب لكرة الصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام صالح المدير الفني للمنتخب المصري لكرة الصالات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد علي هامش بطولة كأس العرب ، أن المنافسات التي تنطلق غدا في مصر، قوية في ظل ارتفاع مستوي المنتخبات العربية مؤخراً.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس العرب غدا بصالة د. حسن مصطفى بمدينة ٦ أكتوبر ، وحتي ٢٠ مايو الجاري.

وصرح هشام صالح أن المنتخب المصري يمر حالياً بمرحلة إحلال وتجديد ، حيث تشهد قائمة فريقه ٧ لاعبين جدد أغلبهم صغار السن، بجانب عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات.

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر أنه يأمل في التتويج بالبطولة خاصة وأنها تقام في مصر، مؤكداً انها ستكون احتكاك قوي قبل تصفيات كأس العالم القادمة.

وقال هشام صالح أنه يحترم المنتخب الموريتاني الذي يعد حديث العهد ، ويسعي لحصد النقاط الثلاث في المباراة الإفتتاحية.

في حين أبدي المعتز بالله سامي لاعب المنتخب المصري سعادته بالمشاركة في مثل هذا الحدث الكروي ، مشيرا إلي أنه يهدف إلي حمل كأس البطولة العربية.

وقال كابتن المنتخب المصري أن اللاعبين لديهم حافز قوي في تقديم مستوي يليق بالكرة المصرية والفوز باللقب الذي يقام علي أرض مصر ، مؤكداً علي التزامهم بتعليمات الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال المباراة الأولي.

وصرح معتز بالله سالم أن المنتخبات العربية لديها دوريات محترفة وبالتالي سيكون منتخباتها قوية والمنافسة خلال النسخة الحالية من كأس العرب ستكون اقوي من السابق.

وصرح التونسي رمزي العرفاوي المدير الفني لمنتخب موريتانيا لكرة الصالات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وموريتانيا في افتتاح بطولة كأس العرب التي ينظمها الاتحاد العربي والتي تقام في مصر علي صالة د. حسن مصطفى بمدينة أكتوبر، بأنه يسعي للخروج بأكبر استفادة ممكنه في أول مشاركة رسمية لمنتخب موريتانيا لكرة القدم داخل الصالات.

واثني المدير الفني علي المشروع اليد القائم من الاتحاد الموريتاني لنشر اللعبه في موريتانيا خلال الفترة القادمة من خلال البدء في المشاركات الرسمية.

وقال التونسي رمزي العرفاوي أنه لديه الثقة الكاملة في لاعبيه في تقديم مستوي جيد خلال البطولة العربية حيث أنه لن ينظر إلي النتائج بقدر اهتمامه بمستوي لاعبيه وقدرتهم علي التعود علي الاجواء داخل الصالات في اول مشاركه لهم.

في المقابل أبدي محمد سيدي أحمد محمد لاعب منتخب موريتانيا ، سعادته بتمثيل بلاده في أول مشاركة لكرة الصالات ، قائلا :" جئنا إلي مصر من أجل الاحتكاك القوي مع منتخبات عريقه مثل مصر والمغرب وجميع المنتخبات العربية التي تمارس اللعبه منذ سنوات عديدة ، ونريد أن نقدم مستوي جيد".