شكرا لقرائتكم خبر عن انبي يجدد تعاقده مع حلمي طولان و21 لاعبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مجلس إدارة نادي انبي، برئاسة مصطفى الأمير، في تجديد التعاقد مع حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

وجدد انبي تعاقده مع حلمي طولان، لمدة موسمين، بعد الجلسة التي جمعت المدير الفني بمجلس إدارة النادي، اليوم الأربعاء.

ووجه مجلس إدارة إنبي، الشكر لحلمي طولان على تعاونه المميز ومجهوده الكبير في الفترة الماضية، وموافقته على البقاء مع الفريق البترولي لموسمين، من أجل فرض الاستقرار الفني على الفريق.

كما نجح نادي إنبي، أيضا في تجديد عقود بعض نجوم الفريق الأول بشكل رسمي بعد مفاوضات مكثفة قادها مجلس الإدارة، على رأسها حارس المرمى محمود جاد، الذي ارتبط اسمه بالرحيل للأهلي، بجانب القائد رامي صبري وعلي فوزي وعبد الرحمن عامر وإبراهيم يحيى.

وجدد إنبي أيضًا عقود بعض ناشئيه الذين تم تصعيدهم للفريق الأول، وعلى رأسهم الحارس عبد العزيز البلعوطي وهشام عادل وأحمد حسين ومحمد حتحوت ومحمد إسماعيل ومصطفى دويدار وأحمد يوسف ومصطفى ياسر شكشك، وأحمد البحيري وزياد كمال ومصطفى دويدار وعبد الله عادل وعبد الرحمن محمد بودي، وعبد الرحمن العشري وأحمد قاسم ومحمد جلال.