شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتفوق على الإسماعيلي بهدف في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تمكن فريق المقاولون العرب من تحقيق الفوز على منافسه الإسماعيلي بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة ال23 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء مع محاولات هجومية بالتسديد من خارج المنطقة والعرضيات المرسلة من طرفي الملعب حتى الهدف الوحيد عن طريق لويس إدوارد في الدقيقة 73.

وبهذا الفوز يرتقي المقاولون العرب إلى المركز الثاني عشر بعد أن جمع 27 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.