شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة جماعية للجنة الزمالك .. و«المصرى اليوم» تكشف عن تشكيل اللجنة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة داخل نادى الزمالك ، ان اللجنة المؤقتة، التي تدير نادي القلعة البيضاء، تقدم بإستقالتها بشكل رسمي إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك خلال الإجتماع الذي بدأ منذ قليل بين وزير الشباب والرياضة ومسؤولى اللجنة الصلاصية بنادى الزمالك.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء، رفض ذكر إسمه، أن هشام إبراهيم، نائب رئيس النادي، تم تكليفه بتقديم الاستقالة الجماعية للمجلس بالكامل، وتوجيه الشكر لوزير الشباب والرياضة على الفترة التي عمل بها أعضاء المجلس المؤقت.

ومن المنتظر أن يعلن صبحى، خلال الساعات المقبلة، عن لجنة جديدة تدير نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب لاعب فريق كرة اليد الأسبق بالنادى ومدير بطولة العالم الأخيرة لليد التي اقيمت في مصر.

وعلمت «المصرى اليوم»، أن اللجنة تضم اللجنة حسين السمري، عضو المكتب التنفيذى الحالي، وسامى صبحي أمين الصندوق الحالي، وعمرو أدهم رجل الأعمال، وحسام المندوه، وهانى بيرزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وحسين السيد حارس الفريق السابق، وهانى شكري رجل الأعمال.