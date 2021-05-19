شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب بوركينا فاسو يستدعي نجم المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم خطابا رسميًا إلى النادي المصري البورسعيدي، يطلب فيه استدعاء لاعب خط الوسط سعيدو سميبوري، للانضمام لمنتخب بلاده.

وسوف يخوض منتخب بوركينا فاسو مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار والمغرب على الترتيب وذلك ضمن استعدادات المنتخبات الإفريقية لخوض تصفيات كأس العالم المقرر إقامتها بقطر العام المقبل، حيث من المقرر أن تقام المباراة الأولى في الخامس من يونيو المقبل بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، فيما تقام المباراة الأخرى بالعاصمة المغربية الرباط في الثاني عشر من الشهر ذاته.

وجاء سعيدو سيمبوريه نجم خط وسط المصري ضمن القائمة المختارة من قبل كامو مالو المدير الفني للمنتخب البوركينابي وهي القائمة التي تضم 33 لاعبًا.

كان سيمبوريه البالغ من العمر 28 عامًا قد انضم لعدد من التجمعات السابقة لمنتخب بلاده، وذلك بعد ظهوره مع المصري خلال الفترة الماضية.