شكرا لقرائتكم خبر عن فرح عبد العزيز تنضم لمعسكر تنس الطاولة استعدادًا لأولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظمت فرح عبد العزيز، لاعبة تنس الطاولة بنادي الزمالك، في معسكر منتخب مصر؛ استعدادًا لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في يوليو المقبل.

وتخضع فرح لبرنامج تدريبي مكثف من أجل الوصول لأعلى فورمة قبل انطلاق الأولمبياد.

وحصدت اللاعبة المركز الثالث هذا الموسم ببطولة الدورة المجمعة.

وكان من المقرر أن تشارك فرح في بطولة كأس مصر والبطولة الإفريقية ولكن تم إلغاء البطولتين بسبب جائحة كورونا.