شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقرر تعديل عقد «نجمه» بتوصية من علي ماهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسؤولي النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، على تجديد وتعديل عقد حسن علي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية، وذلك بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

وعلمت "المصري اليوم" أن علي ماهر، طلب من إدارة النادي البورسعيدي، ضرورة تعديل عقد حسن علي، وذلك بعد المستوى المميز الذي يُقدمه مع الفريق هذا الموسم، خاصة أن راتبه لا يتعدى 400 ألف جنيه في الموسم.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولي النادي المصري جلسة مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم ملف تجديد وتعديل عقده.

ويُعد اللاعب صاحب الـ23 عامًا أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها علي ماهر، في تشكيل المصري هذا الموسم، في ظل إجاته اللعب في أكثر من مركز، على رأسها صانع الألعاب وخط الوسط والظهير الأيسر.