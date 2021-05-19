الهلال قمة.. 5 في الأهلي و55 رصيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسعد الهلال جماهيره العائدة إلى المدرجات بنسبة 40 % من سعة ملعب الأمير فيصل بن فهد بفوز عريض على الأهلي 5/ 1، موسعا خطواته نحو الصعود إلى منصة التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يجد الهلال صعوبة كبيرة في حسم المواجهة التي جرت في إطار الجولة الـ 28، وسجل حضورا فنيا مميزا كفل له توسيع الاحتفاظ بالفارق مع الشباب الوصيف (4 نقاط)، بعد أن رفع رصيده إلى 55.

في المقابل، بقي الأهلي غارقا في مشاكله الفنية بعد أن عاد لسكة الهزائم مجددا مثبتا رصيده عند 38 نقطة.

وقبل صافرة البداية، دشنت مبادرة تكريم أبطال الأمن والصحة التي أطلقتها وزارة الرياضة بالتزامن مع قرار عودة الجماهير إلى الملاعب، تقديرا لجهودهم كأبطال الصف الأمامي خلال جائحة كورونا، واحتفاء بعودة الجماهير الرياضية للمدرجات.

وشهدت المباراة طرد قائد الأهلي معتز هوساوي في الشوط الأول بالبطاقة الحمراء من قبل الحكم البولندي سيمون مارسينياك؛ نتيجة إبعاده لهدف محقق للهلال بيده من المرمى الخالي أعقبها احتساب ضربة جزاء.

تقدم الهلال أولا عن طريق سالم الدوسري (16)، وأضاف بافيمتمبي قوميزالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و41، والأخير من ضربة جزاء، فيما تكفل البديل صالح الشهري بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 65 من ضربة جزاء و(90).

أما هدف الأهلي الوحيد فسجله عبدالرحمن غريب في الدقيقة 67.

توهج الهلال منذ الدقيقة الأولى للمواجهة وسيطر على المباراة حتى توج ذلك بإنهاء الشوط الأولى بثلاثة أهداف نظيفة لعبت بطرق جميلة خاصة هدف سالم الدوسري الذي استقبل ركنية هيأها لنفسه بيسراه ثم سددها بقوة في سقف مرمى محمد العويس.

وتفوق الهلال نتيجة ترابط خطوطه وتقاربها وتنوع هجماته.

أما الأهلي فبدا مستسلما محاولا تحصين منطقته الخلفية، لكنه لم ينجح في ذلك، حيث ظهر دفاعه مهزوزا ومرتبكا خاصة بعد طرد قلب دفاعه وقائده معتز هوساوي، كما أن خط هجومه لم يكن بالفاعلية المطلوبة نسبة لبقاء عمر السومة وحيدا، فيما شكل سلمان المؤشر خطورة بتحركاته الفردية.