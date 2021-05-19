فرسان مكة يخوضون معركة إعادة ضمك للأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث كل من الوحدة وضمك عن تحديد مصيره عندما يلتقيان اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع ضمن الأسبوع الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفوز أي من الفريقين على الآخر يأتي بمثابة الحصول على 6 نقاط، خاصة وأن الفارق بين الفريقين المهددين بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى مركز واحد ونقطة وحيدة لصالح الوحدة صاحب المركز الـ14 برصيد 30 نقطة، فيما لضمك 29 نقطة في المركز الـ15 قبل الأخير.

كما أن الخاسر اليوم سيكون عليه البدء في حزم حقائبه لمرافقة العين في رحلة العودة إلى دوري الأولى، وهو ما لا يريده أي منهما، لذلك يتوقع أن تأتي المباراة أكثر قوة وحماسا.

ويعتمد فرسان مكة على ورقة الجمهور في ظهوره الأول بملعب الشرائع بعد غياب طويل، لكن مدربه اليوناني جورجوس دونيس يراهن أيضا على جاهزية عناصره واكتمال صفوفه والحالة المعنوية الجيدة بعد الفوز المهم الذي حققه الفريق في الجولة الماضية على حساب الفتح 3/ 2.

كما أن الوحدة استعاد خدمات هدافه يوسف نياكاتي الذي أظهر جاهزية تامة للمشاركة خلال التدريبات السابقة.

ويدرك دونيس ورجاله أن ضمك أيضا يبحث عن العودة إلى خميس مشيط بكامل نقاط المباراة بحثا عن طوق نجاة من الهبوط، لذلك لن تكون المهمة سهلة.

كما أن ضمك بقيادة مدربه الكرواتي كريشمير ريتش يدخل المباراة بعد أن أخذ جرعة معنوية جيدة من خلال تعادله في الجولة الماضية مع الاتحاد 1/1.

ورغم علو كعب الوحدة على ضمك في المباريات التي جمعت الفريقين بالدوري إلا أن ذلك وحده لن يكون كافيا اليوم.

وسبق أن التقى الوحدة وضمك 7 مرات بدوري المحترفين، فاز الوحدة 5 مرات مقابل فوز واحد لضمك وتعادل واحد بينهما.