الباطن يقلب الطاولة على الاتفاق

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ورفع الباطن رصيده إلى 33 نقطة أحيا بها آماله في البقاء، بينما ظل الاتفاق على رصيده السابق 41 نقطة.
تقدم الباطن بالتسجيل أولا عن طريق هدافه الأنغولي فابيو أبرو (16) انتهى عليه الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني قلب الاتفاق النتيجة عن طريق السلوفاكي فيليب كيش الذي سجل هدف التعادل من نقطة الجزاء (50) ثم أعلن محمد الكويكبي تقدم فريقه بهدف ثان (56)، إلا أن البديل صالح آل عباس أعاد الباطن للمباراة بإدراك هدف التعديل (78)، ثم ترجم زميله المغربي يوسف الجبلي انتفاضة فريقه بتسديدة قوية استقرت على يمين رايس أمبولحي (82).
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