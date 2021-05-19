شكرا لقرائتكم خبر الباطن يقلب الطاولة على الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطف فريق الباطن فوزا ثمينا أمام ضيفه الاتفاق 3/ 2 في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن نجح في تحويل تأخره بهدف إلى فوز.

ورفع الباطن رصيده إلى 33 نقطة أحيا بها آماله في البقاء، بينما ظل الاتفاق على رصيده السابق 41 نقطة.

تقدم الباطن بالتسجيل أولا عن طريق هدافه الأنغولي فابيو أبرو (16) انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني قلب الاتفاق النتيجة عن طريق السلوفاكي فيليب كيش الذي سجل هدف التعادل من نقطة الجزاء (50) ثم أعلن محمد الكويكبي تقدم فريقه بهدف ثان (56)، إلا أن البديل صالح آل عباس أعاد الباطن للمباراة بإدراك هدف التعديل (78)، ثم ترجم زميله المغربي يوسف الجبلي انتفاضة فريقه بتسديدة قوية استقرت على يمين رايس أمبولحي (82).