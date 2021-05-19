منتخب كولومبيا يستدعي كويلار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدعى مدرب منتخب كولومبيا رينالدو رويدا، لاعب الهلال جوستافو كويلار لخوض مواجهتي البيرو والأرجنتين في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، والتي ستقام في الرابع والتاسع من يونيو المقبل.

وجاءت عودة كويلار لمنتخب بلاده بعد غيبة نتيجة سلسلة متابعات من الجهاز الفني لمنتخب كولومبيا لأداء اللاعب خلال الفترة الماضية في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أن استدعاءه تم على الرغم من استبعاده من قائمة الهلال التي شاركت بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويحتل المنتخب الكولومبي المركز السابع في مجموعته برصيد 4 نقاط من 4 جولات، فيما يتصدر المنتخب البرازيلي برصيد 12 نقطة.

على صعيد آخر كشفت «مكة» عن موافقة وزارة الرياضة على طلب نادي الهلال بإقامة لقاء الفريق أمام الفيصلي في ختام مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الملك فهد الدولي بدلا من ملعب الأمير فيصل بن فهد، وذلك رغبة من الهلال في تنظيم احتفال بمناسبة حصوله على لقب الدوري الـ 17 وتمكين نسبة 40% من الجماهير المحصنة بعقار فيروس كورونا من المشاركة في الاحتفال حال الفوز بالبطولة.