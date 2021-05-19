شكرا لقرائتكم خبر الشباب يتفنن في التلاعب بالعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمسك الشباب بآماله في المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوزه الكبير على نظيره العين 5/ 1 في المباراة التي جرت أمس على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر نادي الشباب وسط حضور جماهيري بعد غياب طويل نتيجة للاحترازات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا

وجرى اللقاء الذي رفع من خلاله الشباب رصيده إلى 51 نقطة في إطار الجولة الـ 28.

وتمسك الشباب بالوصافة ملاحقا الهلال المتصدر.

أما العين الذي هبط رسميا قبل هذه المواجهة، فقد توقف رصيده عند 20 نقطة تذيل بها قائمة الترتيب.

وكان أصحاب الأرض هم السباقون في التسجيل عن طريق سيبا وأديغون إيجالو في الدقيقتين 36 و41، ليسجل بعدها العين هدفه الوحيد عن طريق بابي ندياي (45).

وأضاف وايفر بانيغا الهدف الثالث للشباب من ضربة جزاء (67) وسجل جوانكا الهدف الرابع (72) ثم اختتم إيغور ليشنوفسكي بالهدف الخامس في الدقيقة الـ 83.

وكان بإمكان الشباب زيادة أهدافه خاصة في الشوط الثاني الذي أهدر خلاله 3 فرص مواتية للتسجيل.

كما أهدر الشباب ضربة جزاء عن طريق بانيغا في الدقيقة 82، حيث تصدى لها حارس المرمى محمد الشمري.

وكان الشباب فاز على العين في مباراة الذهاب بالباحة 3 /0.