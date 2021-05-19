شكرا لقرائتكم خبر الشباب يتفنن في التلاعب بالعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجرى اللقاء الذي رفع من خلاله الشباب رصيده إلى 51 نقطة في إطار الجولة الـ 28.
وتمسك الشباب بالوصافة ملاحقا الهلال المتصدر.
أما العين الذي هبط رسميا قبل هذه المواجهة، فقد توقف رصيده عند 20 نقطة تذيل بها قائمة الترتيب.
وكان أصحاب الأرض هم السباقون في التسجيل عن طريق سيبا وأديغون إيجالو في الدقيقتين 36 و41، ليسجل بعدها العين هدفه الوحيد عن طريق بابي ندياي (45).
وأضاف وايفر بانيغا الهدف الثالث للشباب من ضربة جزاء (67) وسجل جوانكا الهدف الرابع (72) ثم اختتم إيغور ليشنوفسكي بالهدف الخامس في الدقيقة الـ 83.
وكان بإمكان الشباب زيادة أهدافه خاصة في الشوط الثاني الذي أهدر خلاله 3 فرص مواتية للتسجيل.
كما أهدر الشباب ضربة جزاء عن طريق بانيغا في الدقيقة 82، حيث تصدى لها حارس المرمى محمد الشمري.
وكان الشباب فاز على العين في مباراة الذهاب بالباحة 3 /0.
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يتفنن في التلاعب بالعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.