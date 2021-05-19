شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على وجود 20 لاعبا في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها غدا الخميس،، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز هذا الموسم، وهي المباراة التي يطمح من خلالها العميد لإيقاف نزيف النقاط المستمر في الفترة الأخيرة.

وجاءت قائمة الفريق السكندري لمواجهة المصري كالتالي: "محمد صبحى وصبحى سليمان وعمرو الميدانى وعمرو خليل وكريم يحيي ودايمون لوى والسيد سالم وصبرى رحيل وهشام صلاح ومحمود رزق وعبد الغنى محمد وأحمد راشد وأحمد حجى ومحمد الصباحى ومروان عطية وفوزى الحناوى وإيمانويل أكوى وروماريو ويلياميز وعبد السميع إبراهيم سيمو".

واستقر حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على الدفع باللاعب عبد الغني محمد أمام المصري البورسعيدي غدا الخميس، لتعويض غياب عمار حمدي، الغائب عن اللقاء بسبب الإيقاف، لتلقيه الإنذار الثالث في المواجهة الأخيرة أمام إنبى.

ويمنح عبد الغني محمد، حلولا تكتيكية كبيرة، للجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، حيث يلعب اللاعب المُلقب بـ"الجوكر" في مركز الجناح وصانع الألعاب ومركز قلب الدفاع أيضا، والذي تم توظيفه فيه، بعض المباريات هذا الموسم.

ويواجه المصري منافسه الاتحاد يوم الخميس المقبل في الجولة 23 من الدوري في استاد الإسكندرية، ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 31 نقطة فيما يأتي المصري ثالثا بـ36 نقطة.

وضربت الغيابات صفوف الفريق السكندري أمام المصري البورسعيدي، حيث يغيب الثلاثي أحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وعمر حمدي للإيقاف، بعد حصولهم على الإنذار الثالث في مباراة زعيم الثغر وإنبى الماضية، مع غياب رزاق سيسيه للإصابة في الركبة التي تبعده عن الملاعب قرابة الشهرين.

ويحاول حسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر تجهيز باقي اللاعبين في القائمة لتعويض النقص العددي، حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا مساء اليوم عقب الإعلان عن تحاليل رابيد تيست التي تم أخذها من اللاعبين أمس بمشاركة 22 لاعبا استعدادا لمواجهة المصري.