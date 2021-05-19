شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. باسم مرسى يحرز الهدف الثالث لفريق المقاصة بمساعدة الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحراز باسم مرسى مهاجم فريق مصر المقاصة الهدف الثالث لفريقة بمرمى أسوان في الدقيقة 82 من علامة الجزاء من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب أسوان في الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأحتسب وليد عبد الرازق حكم المباراة ضربة الجزاء عقب الاستعانة بتقنية الفار التي أكدت الالتحام بين عمر رضوان حارس مرمى فريق أسوان وباسم مرسى مهاجم مصر المقاصة .

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان عن تشكيل فريقه

كالتالى : في حراسة المرمى: عمرو رضوان

خط الدفاع : عمرو الحلواني. محمد جابر، محمود شبانة، أحمد سالم صافي

خط الوسط: هيثم الفيل، سولومون منساه، عبد العزيز موسى

خط الهجوم: محمد أسامة، أشرف مجدي، أحمد صغيري.

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة بقيادة محمد عظيمة كالتالى :

في حراسة المرمي : محمود حمدي

في الدفاع : محمد دسوقي – عصام صبحي – أحمد مودي – أسامة عزب

في خط الوسط : هشام محمد – سعيد الونش – باولن فوافي – شيمليس بيكيلي – عبد الله مجدي

و في الهجوم : باسم مرسي