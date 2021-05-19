شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. حمزة مجدى يحرز التعادل لفريق أسوان بمرمى المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن حمزة مجدى لاعب فريق أسوان من أحراز هدف التعادل لفريقه بمرمى مصر المقاصة بالدقيقة 70 من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب أسوان في الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في ستة لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان عن تشكيل فريقه

كالتالى : في حراسة المرمى: عمرو رضوان

خط الدفاع : عمرو الحلواني. محمد جابر، محمود شبانة، أحمد سالم صافي

خط الوسط: هيثم الفيل، سولومون منساه، عبد العزيز موسى

خط الهجوم: محمد أسامة، أشرف مجدي، أحمد صغيري.

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة بقيادة محمد عظيمة كالتالى :

في حراسة المرمي : محمود حمدي

في الدفاع : محمد دسوقي – عصام صبحي – أحمد مودي – أسامة عزب

في خط الوسط : هشام محمد – سعيد الونش – باولن فوافي – شيمليس بيكيلي – عبد الله مجدي

و في الهجوم : باسم مرسي