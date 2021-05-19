شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أشرف مجدى يحرز التعادل لأسوان و عماد فتحى يعد التقدم للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أشرف مجدى لاعب فريق أسوان من أحراز هدف التعادل لفريقه بمرمى مصر المقاصة بالدقيقة 57 ولم يمر سوى 3 دقائق حيث قام عماد فتحى مهاجم فريق مصر المقاصة لاعادة التقدم لفريقه بتسديدة قوية تسكن شباك الحارس عمر رضوان في الدقيقة 60 من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب أسوان في الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان عن تشكيل فريقه:

كالتالى : في حراسة المرمى: عمرو رضوان

خط الدفاع : عمرو الحلواني. محمد جابر، محمود شبانة، أحمد سالم صافي

خط الوسط: هيثم الفيل، سولومون منساه، عبد العزيز موسى

خط الهجوم: محمد أسامة، أشرف مجدي، أحمد صغيري.

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة بقيادة محمد عظيمة كالتالى :

في حراسة المرمي : محمود حمدي

في الدفاع : محمد دسوقي – عصام صبحي – أحمد مودي – أسامة عزب

في خط الوسط : هشام محمد – سعيد الونش – باولن فوافي – شيمليس بيكيلي – عبد الله مجدي

و في الهجوم : باسم مرسي

هدف أشرف مجدى هدف عماد فتحى