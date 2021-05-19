شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى المرتبة الأولى بالاستحواذ على بطولات اليد موسم 2020/2021 برصيد 8 ألقاب حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الأهلى فى التربع على عرش الإستحواذ على بطولات كرة اليد موسم2020/2021 حتى الأن برصيد 7 ألقاب على صعيد الرجال و السيدات و الناشئين و الناشئات بينما حصد سبورتنج 6 ألقاب على صعيد الناشئين و الناشئات فيما حقق الزمالك بطولتين فقط و هما دورى المحترفين الكبار و مرتبط 2002 يتبقى بطولات 2006 فقط التى لم تنتهى .

حقق الأهلى هذا الموسم على صعيد بطولات كرة اليد ألقاب كأس مصر على صعيد الرجال و دورى المرتبط مواليد 2000 و كأس مصر 2000 و كأس مصر 2002 و كأس مصر 2004 ناشئين و دورى عمومى السيدات و كأس مصر للسيدات فضلا عن بطولة منطقة القاهرة .

فيما حقق الأهلى المركز الثانى على صعيد بطولتين فقط ، محترفين الرجال و مرتبط 2002 .

أما سبورتنج فحقق بطولات ، دورى ناشئين 2004 و 2007 و ناشئات 2004 و كأس أنسات 2002 و كأس ناشئات 2004 .

و شهد دورى المحترفين لعب 219 مباراة سجل فيها 11154 هدف ، بينما أقيم فى كأس مصر 28 مباراة شهدت تسجيل 1147 هدف .

بينما أقيم على صعيد دورى عمومى السيدات 284 لقاء شهد تسجيل 14253 هدف و 14 لقاء فى كأس مصر شهد تسجيل 653 هدف .