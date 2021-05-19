شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستقر على التجديد لـ21 لاعب قبل انتهاء الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة مصطفى الامير على تجديد التعاقد مع بعض لاعبي الفريق الأول وكذلك اللاعبين المنضمين من قطاع الناشئين حفاظا على قوام الفريق واستقراره خلال السنوات القادمة واللاعبون هم :-

1- محمود جاد

2- عبدالعزيز البلعوطي

3- رامي صبري

4- علي فوزي

5- عبد الرحمن عامر

6- ابراهيم يحيي

7- هشام عادل

8- احمد حسين مي

9- محمد شريف

10- محمد اسماعيل

11-مصطفى دويدار

12- احمد يوسف

13- احمد البحيري

14- مصطفى شكشك

15-زياد كمال

16-عبدالله عادل

17- محمد هشان اوين

18-احمد قاسم

19-عبد الرحمن العشري

20-محمد جلال

21-عبد الرحمن بودي

ويلاقى فريق إنبى نظيرة وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى سوف تقام على ملعب بتروسبورت يوم الجمعة المقبل والتى يسعى الفريق البترولى تحقيق الثلاث نقاط .

ويحتل فريق إنبى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 28 نقطة عقب لعب 22 مباراة حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 7 أيضا بينما الهزيمة فى 8 مباريات .