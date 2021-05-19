شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض التعاقد مع أى لاعب يد منتهى تعاقده فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفض الجهاز الفنى لكرة اليد فكرة التعاقد مع أى لاعب فى صفوف فريق الزمالك من اللاعبين المنتهية عقودهم خاصة فى ظل إمتلاك الاهلى عدد من العناصر الشابة التى دعمت الفريق فى الموسم المنقضي .

اللاعبون المنتهية عقودهم وفقا لما أكده حمادة عبد البارى مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك - 9 - وهم أحمد الأحمر ومصطفى خليل ومحمد على ومحمد رمضان هتلر وأحمد حسام ومصطفى بشير ومحمد علاء السيد لوكا وأحمد مؤمن وعلى هشام.

يأتى هذا فى الوقت الذى استبعد فيه جهاز الأهلى فكرة تدعيم مركز حراسة المرمى فى ظل تواجد محمد عصام الطيار حاليا و معه عبد الرحمن طه .

بينما ستغنى جهاز الأهلى هذا الموسم عن كلا من ، عمر ياسين و ممدوح طه و باهر البدراوي مع توجيه الشكر لهم .

ويخطط مسئولو جهاز كرة اليد بالنادى الأهلى فى الدخول مع الزمالك لإنهاء صفقة انضمام سيف الدرع لاعب هليوبوليس فى الموسم الجديد .