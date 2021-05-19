شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على رحيل مروان محسن نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على منح الضوء الأخضر للمهاجم مروان محسن بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعدما تراجع مستوى اللاعب وغابت عنه الأهداف تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى.

مروان محسن لم يقدم نفسه بصورة مميزة طوال السنوات الخمس التي قضاها في الأهلي، حيث لعب 92 مباراة مع الأهلي، وسجل اللاعب 22 هدفاً بقميص الأهلي خلال الدقائق التي شارك فيها بنسبة تبلغ هدف مع كل 245 دقيقة.

وصنع مروان محسن 7 أهداف لزملائه في الأهلي خلال المواسم الخمسة، في حين تحصل على 12 بطاقة صفراء.

ويضم الأهلي حالياً أكثر من لاعب في خط الهجوم يأتي في مقدمتهم، الكونغولي والتر بواليا لاعب الفريق وهناك أيضاً محمد شريف ومروان محسن وصلاح محسن بالإضافة إلى أحمد ياسر ريان المعار لصفوف سيراميكا، بجانب اللاعبين الأخرين أصحاب البصمة الهجومية في الفريق أمثال حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي وكهربا.

ورفض مهاجم الأهلي في وقت سابق فكرة الرحيل على سبيل الإعارة، مُتمسكاً بالرحيل النهائي حال عدم حاجة الفريق لجهوده، بدعوى أنه ليس لاعب صغيراً أو مغموراً حتى يرحل من الأهلي على سبيل الإعارة من أجل اكتساب الخبرات والقدرات الفنية اللازمة ثم يعود للأهلي مرة أخرى.

وأعلن المهاجم الدولي لمسئولو الأهلي أنه سيرحل نهائياً عن النادي حال التفكير في إعارته خاصة وأنه يرى أن فكرة إعارته تُمثل إهانة له ولا يمكن أن يقبلها وأن هذا لا يُقلل من تقديره وعشقه للأهلي الذي قضي فيه عدة سنوات حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات المحلية والقرية ، وأوضح مروان أنه يؤدي دوره على أكمل وجه مع الفريق ويجتهد لكن في بعض الأحيان قد لا يُحالفه التوفيق أو يُهدر فرصاً وهذا يحدث مع أي لاعب ، موضحاً أن جميع المدربين الذين تولوا تدريب الأهلي والمنتخب أيضاً اعتمدوا عليه وهذا ما يؤكد أنه يجتهد ويؤدي ما عليه في الملعب .