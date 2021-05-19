شكرا لقرائتكم خبر عن شيمليس بيكيلي يحرز الهدف الأول للمقاصة فى أسوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحراز شيمليس بيكيلي، صانع ألعاب فريق مصر المقاصة، هدف التقدم لفريقه بمرمى أسوان في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب أسوان، في الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان عن تشكيل فريقه، كالتالى:

في حراسة المرمى: عمرو رضوان.

خط الدفاع: عمرو الحلواني. محمد جابر، محمود شبانة، أحمد سالم صافي.

خط الوسط: هيثم الفيل، سولومون منساه، عبد العزيز موسى.

خط الهجوم: محمد أسامة، أشرف مجدي، أحمد صغيري.

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة بقيادة محمد عظيمة كالتالى :

في حراسة المرمي: محمود حمدي.

في الدفاع: محمد دسوقي – عصام صبحي – أحمد مودي – أسامة عزب.

في خط الوسط: هشام محمد – سعيد الونش – باولن فوافي – شيمليس بيكيلي – عبد الله مجدي.

وفي الهجوم: باسم مرسي.