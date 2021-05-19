شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى ينجح فى تجديد التعاقد مع حلمى طولان لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس ادارة نادي انبي برئاسة مصطفي الامير بتجديد التعاقد مع حلمي طولان لمدة موسمان قادمان حضر جلسة التوقيع مجلس ادارة النادي محمد غرابه نائب الرئيس و عصام زيدان أمين الصندوق و شريف ابو الغيط و مصطفي النادي و عمرو ماجد نجاتي .

وقد شكر المجلس حلمي طولان علي موافقته علي التجديد بينما صرح دكتور شريف ابو الغيط عضو المجلس أن المجلس أقدم علي التجديد للكابتن حلمي طولان حرصا علي توفير الاستقرار للفريق بعد أن عاني الفريق لسنوات من عدم استقرار الاجهزه الفنيه .

ومن جانب أخر أرسل مسئولو نادى إنبى خطاب تظلم لاتحاد الكره يشكو فيه عقوبة الإيقاف والغرامة التى أقرها الاتحاد المصرى لكرة القدم، على حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى، بعد تعرضه فى بداية المباراة أمام الزمالك للتنمر.

حقق فريق الزمالك الفوز على فريق انبي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ22 للدوري، والتي أقيمت على استاد القاهرة، أحرز أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما في الدقيقة 4، وأشرف بن شرقي في الدقيقة 35، ومحمود علاء في الدقيقة 45، فيما أحرز هدف إنبي رامي صبري في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

وتعرض طولان للتنمر عقب هدف الزمالك، من جانب جمهور الفريق الأبيض كما تعرض للسباب الجماعى فى معظم فترات اللقاء الذى انتهى بفوز الزمالك على إنبى بثلاثية مقابل هدف.

وقال إنبى فى خطابهم لاتحاد الكرة، "نستشهد بفيديو المباراة والحكم الرابع على الكيكي، ونطالب بمواجهة مراقب المباراة.