شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. المقاصة يتقدم على أسوان بهدف " بيكيلي " في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق مصر المقاصة على نظيره أسوان بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب أسوان في الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء الهدف عن طريق اللاعب شيمليس بيكيلي بالدقيقة السادسة عقب أستغلال كرة عرضية من زميلة هشام محمد هشام محمد لتسكن شباك الحارس عمر رضوان .

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في ستة لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان عن تشكيل فريقه

كالتالى : في حراسة المرمى: عمرو رضوان

خط الدفاع : عمرو الحلواني. محمد جابر، محمود شبانة، أحمد سالم صافي

خط الوسط: هيثم الفيل، سولومون منساه، عبد العزيز موسى

خط الهجوم: محمد أسامة، أشرف مجدي، أحمد صغيري.

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة بقيادة محمد عظيمة كالتالى :

في حراسة المرمي : محمود حمدي

في الدفاع : محمد دسوقي – عصام صبحي – أحمد مودي – أسامة عزب

في خط الوسط : هشام محمد – سعيد الونش – باولن فوافي – شيمليس بيكيلي – عبد الله مجدي

و في الهجوم : باسم مرسي