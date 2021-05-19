شكرا لقرائتكم خبر عن ميهوب: انتقادات موسيماني مع الأهلي ظالمة.. وطاهر يشبه إبراهيموفيتش فى أدائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدي علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية السابق بالنادي الأهلي استياءه وغضبه الشديد من الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والتي وصلت لحد التطاول وبدون أية أسانيد فنية بالرغم النتائج المميزة التي يحققها منذ التعاقد معه والفوز بكل البطولات التي شارك بها واستمراره في المنافسة بشكل مميز في بطولات الدوري العام وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا ومن ثم اقترابه من حصد بطولتي السوبر الافريقي والمحلي في أقل من شهر تقريباً والتي إذا نجح وفاز بها سيكون قد وصل للبطولة الخامسة له مع الأهلي في اقل من سبع أو ثماني شهور مع الأخذ في الاعتبار إمكانية حصده للبطولات المحلية والإفريقية هذا العام أيضا.

قال ميهوب في تصريحات خاصة إن أكثر ما يغضبه هو نقد البعض لموسيماني بحجة تحدثه مع مساعديه وقت التغييرات في حين أن هذا الأمر من وجهة نظره يحسب للجنوب افريقي وان دل فيدل انه شخصية منظمة ومتواضعة وذكي جدا اما بالنسبة لتواضع مستوي الأداء الفني والتكتيكي في بعض المباريات.

أوضح ميهوب أن تراجع المستوى في بعض المباريات أمر طبيعي لفريق لديه ما يقرب من 10 إلى 15 لاعبا مصاب ومن ضمنهم نجوم في مراكزهم مثل علي معلول ومحمد هاني وأيمن اشرف وبدر بانون ، مع الأخذ في الاعتبار حالة الإجهاد وضغط المباريات غير الطبيعية التي لا تجعله قادر على تطبيق فكره التكتيكي في الملعب لأنه لا يوجد وقت لتجميع الفريق من الأساس ومثلما نقول باللغة الدارجة: "ياخدوا نفسهم والراجل يفك".

وطالب ميهوب المحللين بالهدوء والعدالة في الحكم علي موسيماني ، مؤكدا قدرته في الفوز علي صن داونز في بريتوريا أو تحقيق أقل نتيجة تعادل ايجابي متوقعا أن يلعب موسيماني في جنوب أفريقيا بضغط عالي من نصف ملعبه واللعب علي المرتدات، في أوقات فقد الكرة واستغلال سوء حالة رباعي دفاع صن داونز وتراجع مستو أونيانجو حارس المرمي والبطء الشديد لقلبي الدفاع مطالبا نجوم الفريق الأحمر بالهدوء والتماسك وفرض اسلوبهم في أول ربع ساعة وضرورة التسديد علي المرمي واللعب علي الأرض ومحاولة استغلال مهارات المجموعة لاعبي الخط الأمامي، وضرورة التواجد داخل منطقة الـ18 والمراوغة للحصول علي ضربات جزاء.

وراهن ميهوب علي الثنائي حسين الشحات وطاهر محمد والذي وصف الاخير باللاعب الموهوب والصفقة السوبر ويشبه في أدائه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مؤكدا أن لاعب المقاولون العرب السابق لم يخرج ما لديه من إمكانيات حتي الآن مطالبا إياه بالتركيز، قائلا: " طاهر ينقصه الخربشة والصياعة في الملعب مثلما كان يفعل الزئبقي محمد بركات أما بالنسبة للشحات فأكد ميهوب أنه ينقصه مزيد من الثقة والتحرر أكثر والتعلم أيضا من تجربة بركات مع الاهلي لأنه الأقرب لطريقه أداء الزئبقي.

وأشاد ميهوب بالسداسي محمد الشناوي واليو ديانج وأفشة وعمرو السولية وبدر بانون ومحمد شريف وطالب الأخير بزيادة الفاعلية الهجومية والتسديد علي المرمي واللعب برأسه أكثر من ذلك .