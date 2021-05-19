شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يوجه رسالة قاسية لمحمود البنا بعد خسارة الإسماعيلى من الذئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسنى عبد ربه نجم الاسماعيلى ومنتخب مصر الاسبق رسالة للحكم الدولى محمود البنا بعد خسارة الدراويش من المقاولون العرب، وكتب القيصر عبر حسابه على فيس بوك:"هارد لك يارجالة..واللى جاى احسن ان شاء الله.. مبروك محمود البنا".

وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام المقاولون العرب بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما باستاد الجبل الأخضر مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدورى المصرى.

المباراة عند الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول شهدت إشهار الحكم البنا البطاقة الحمراء للمدافع مروان الصحراوي قبل أن يُسجل لويس إدواردو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 73.

ورفع المقاولون رصيده إلى النقطة 27 في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 26 في المركز 13.