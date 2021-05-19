شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السمرى: استقالة لجنة إدارة الزمالك غير مسببة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السمرى عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، إن اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادى، والمستشار هشام إبراهيم نائبه، والمستشار سامى صبحى مترى تقدموا باستقالتهم من مناصبهم لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.

وأوضح السمرى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن استقالة لجنة إدارة نادى الزمالك غير مسببة، ولم يتم الافصاح عن اسباب تلك الاستقالة فى الوقت الحالى.

وكان مصدر فى نادى الزمالك، كشف إن اللجنة الحالية كلفت المستشار هشام إبراهيم نائب الرئيس بتقديم الاستقالة الجماعية لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، لرفع الحرج على أن يقوم الأخير بتشكيل لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تشكيل لجنة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة وإن وزارة الرياضة لم تتلقى الاستقالة بشكل رسمى حتى الأن.