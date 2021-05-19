شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يرحب بعودة مهاجم الأهلى والتر بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب نادي الجونة بعودة المهاجم الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلى، بعدما توترت العلاقة بين اللاعب ومدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بسبب تراجع مستوى بواليا، رغم حصوله على العديد من الفرص بالأهلى هذا الموسم.

وكشف مصدر مطلع بنادي الجونة أن رضا شحاتة المدير الفني للفريق الساحلي، طلب من إدارة ناديه التفاوض مع الأهلي لعودة بواليا للجونة مرة أخرى، حال رغبة الأهلي في الاستغناء عن اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويثق شحاتة في قدرات بواليا الهجومية، رغم فشل المهاجم الكونغولى في اثبات نفسه مع الأهلى، موضحا أن السبب في ذلك هي الضغوط الجماهيرية التي لم يعتدها بواليا، وكذلك طريقة اللعب الدفاعية التي تلعب بها الفريق أمام الأهلي، عكس الجونة الذي يحظى لاعبوه بمساحات كبيرة للتعبير عن قدراتهم.

وتسود حالة من الغموض حول مستقبل الكونغولى والتر بواليا مع الأهلى بعد استبعاد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للاعب وخروجه من قائمة المباريات الأخيرة بعدما كان يلقب بالمحترف المدلل نظرا لكثرة حصوله على الفرصة منذ انضمامه للقلعة الحمراء، ونلقى الضوء فى السطور التالية حول مستقبل بواليا مع الأهلى.

تعاقد الأهلي مع والتر بواليا من الجونة في يناير الماضي، حيث كبدت صفقة بواليا خزينة الأهلي مبلغ 22 مليون جنيه، ورغم مشاركة والتر بواليا فى 17 مباراة بالموسم الجاري مع الأهلى لم يسجل سوى هدفين وصنع مثلهما.

خرج والتر بواليا من حسابات بيتسو موسيماني، مدرب الأهلى خلال المباريات الأخيرة بعد أن حصل على فرص بالجملة فى خط هجوم المارد الأحمر.

بواليا مستاء من عدم المشاركة بصفة أساسية مع الفريق الأحمر فى الفترة الماضية، واعتماد الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على محمد شريف مع الاستعانة فى بعض الأحيان بصلاح محسن ومروان محسن، ويشعر بحالة سوء توفيقه تلازمه منذ انضمامه للمارد الأحمر، خاصة أنه كان يعيش حالة من التوهج مع فريق الجونة قبل انتقاله للأهلى، الأمر الذى دفع اللاعب لطلب الخروج فى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

إدارة النادي الأهلي سوف تبدأ التفاوض حول رحيل والتر بواليا في يونيو المقبل بعد خروجه من حسابات موسيمانى للإستفادة بموقعه فى التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد.