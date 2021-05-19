المقاولون يلحق بالإسماعيلي الهزيمة الأولى بالدور الثاني.. ويوقف سلسلة الانتصارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا صعبًا هاماً في مسيرته بالنسخة الجارية من الدوري بهدف نظيف أمام نظيره الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري.

وشهدت الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب الإسماعيلي مروان صحراوي قبل أن يُسجل لويس إدواردو هدف المقاولون في الدقيقة 73.

ورفع المقاولون رصيده إلى النقطة 27 في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 26 في المركز 13.

وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث المباراة:

انطلت المباراة بسيطرة نسبية من قبل لاعبي الإسماعيلي على الكرة في أول 10 دقائق ولكن دون أي خطورة على لاعبي المقاولون الذين يشكلوا تكتلاً دفاعياً أمام مرماهم.

وجاءت أخطر الكرات للإسماعيلي في الدقيقة 11 بعد عرضية أرسلها لاعبه عماد حمدي من يمين الملعب ولكن شتتها فاروقا مدافع المقاولون لركنية نفذها حسين السيد ولكن أبعدها دفاع المقاولون.

وأرسل الإسماعيلي ركنية أخرى في الدقيقة 19 ولكن أخرجها دفاع المقاولون ووصلت الكرة لمحمد حمدي زكي الذي كاد يستغل تقدم دفاع المقاولون ولكن محمد حسن لاعب الإسماعيلي كان أسرع وترك الكرة لرمية تماس.

وجاءت الخطورة الأولى لفريق المقاولون في الدقيقة 28 حين وصلت الكرة لمحمد حمدي زكي على يسار منطقة جزاء الإسماعيلي ولكنه سدد الكرة أعلى المرمى.

وتوقف اللعب في الدقيقة 29 بعدما أرسل حسين السيد ركنية من يسار الملعب داخل منطقة جزاء المقاولون أبعدها حسن الشامي ولكنه محاولة مهاجم الإسماعيلي عماد حمدي توجيه الكرة في مرمى الذئاب أصابت رأس الشامي.

وعاد المدير الفني للمقاولون، عماد النحاس في قراره بتبديل حسن الشامي بعدما أُسعف اللاعب داخل الملعب واُستأنف اللعب مرة أخرى في الدقيقة 34.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء للاعب الإسماعيلي محمد حسن عقب تدخله على لاعب المقاولون وسيم النغموشي في الدقيقة 36.

واستلم مدبولي الكرة في الدقيقة 38 وتقدم بها نحو مرمى المقاولون ولكن تصدى أبو السعود لتسديدته.

وفي الدقيقة 40 أشهر الحكم البطاقة الحمراء لمدافع الإسماعيلي مروان صحراوي بعد منعه لاعب المقاولون محمد حمدي زكي من التقدم نحو مرماه، سسد محمد سمير الركلة الحرة التي حصل عليها المقاولون ولكنها مرت خطيرة أعلى مرمى الإسماعيلي بعدما أبعدها الحارس في الدقيقة 43.

وأجرى المدير الفني للإسماعيلي تبديلًا في الدقيقة 44 بالدفع بمدافع فريقه باهر المحمدي لتعويض طرد مروان صحراوي بدلًا من محمد عادل.

وفي الدقيقة 45+4 أرسل أحمد مدبولي ركنية من يسار الملعب حولها عماد حمدي برأسه خطيرة أعلى مرمى المقاولون العرب.

وفي الدقيقة 50 لجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو لحسم وجود ركلة جزاء للاعب المقاولون محمد حمدي زكي بعد تدخل باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي معه ولكنه لم يحتسب شيء في النهاية.

شكّل المقاولون العرب في الدقيقة 56 خطورة على مرمى الإسماعيلي بعدما وصلت الكرة لكريم مصطفى لاعب المقاولون على حدود منطقة جزاء الدراويش وتقدم بها ولكن تسديدته ارتطمت بقدم مدافع الدراويش، محمد هاشم وخرجت ركنية نفذت وتم تشتيتها من دافع الإسماعيلي.

حصل المقاولون في الدقيقة 65 على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء الإسماعيلي سددها محمد حمدي زكي أعلى مرمى محمد فوزي.

وسجل لويس إدوارد لاعب المقاولون فور مشاركته في اللقاء هدفًا للمقاولون يقص له شريط المباراة التهديفي في الدقيقة 74 بعدما وصلته عرضية من عمر سافيولا ليحولها هو برأسه من داخل منطقة الجزاء هدفًا.

وفي الدقيقة 79 وصلت الكرة لعبدالله ياسين على يمين الملعب ليرسلها عرضية داخل منطقة جزاء كادت تصل أمام قدم لويس إدوارد ولكن أبعدها في اللحظة الأخيرة محمد حسن.