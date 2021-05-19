مباشر.. بيرنلي 0 - 2 ليفربول.. التمسك بأمل التأهل للأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمواجهة بيرنلي وليفربول، في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 63 نقطة، ويسعى للفوز بمباراتيه المتبقيتين من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا، فيما يحتل بيرنلي المركز الـ17 في جدول الدوري برصيد 39 نقطة، وضمن البقاء رسميا في بريميرليج.

ويبدأ يورجن كلوب المدير الفني للريدز المباراة بالتشكيل التالي: أليسون بيكر، وأرنولد، وفيليبس، وويليامز، وروبرتسون، وألكنتارا، وفابينو، وفينالدوم، ومحمد صلاح، وماني، وفيرمينو.

تفاصيل المباراة:

ضغط ليفربول في الدقائق الأولى لخطف هدف مبكر، ومرر أرنولد كرة عرضبة لماني داخل منطقة الـ6 ياردات ولكن لم ينجح في التعامل معها وسط ضغط دفاع بيرنلي، لتمر الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة التاسعة هدد بيرنلي مرمى ليفربول، إلا أن ويليامز أبعد الكرة برأسه لتتحول لركنية.

هدد ليفربول مرمى بيرنلي مجددا في الدقيقة 16 بعد تمريرة بالكعب من ماني إلى فيرمينو الذي سدد الكرة لتمر بجوار القائم.

وأضاع وود مهاجم بيرنلي انفرادا بالمرمى، في الدقيقة 26 ليطيح بالكرة بجوار القائم، وسط ذهول زملائه.

ومنح صلاح، تمريرة سحرية لألكنتارا في الدقيقة 29، ولكن تسديدة الإسباني مرت بجوار القائم، ليستمر التعادل السلبي، ليطيح بعدها صلاح بانفراد كامل أمام المرمى، لتخرج كرته أعلى العارضة.

وسجل ليفربول هدفه الأول في الدقيقة 44 بعد عرضية من روبرتسون حولها فيرمينو في المرمى، معلنا التقدم للريدز، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

وأضاف فيليبس الهدف الثاني في الدقيقة 52 برأسية رائعة سكنت شباك حارس بيرنلي.

واستمر الشوط الثاني، حتى سجل البديل تشامبرلين الهدف الثالث في الدقيقة 89، ليوسع الفارق.