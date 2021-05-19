الدوري السعودي | الهلال يقسو على الاهلي بخماسية ويقترب من التتويج

تعرف على نتيجة مباراة الهلال والاهلي لحساب الجولة 28 في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 19-5-2021.

اكتسح نادي الهلال ضيفه الاهلي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ليقترب الزعيم من التتويج بلقب الدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي والـ17 في تاريخه.

وسجل اهداف الهلال، كل من، سالم الدوسري في الدقيقة (15)، بافتيمبي جوميز هدفين (32، 38)، وصالح الشهري هدفين (65، 90+1)، بينما أحرز عبد الرحمن غريب هدف الاهلي الوحيد عند الدقيقة (66).

وبهذا الانتصار رفع الهلال رصيده إلى 55 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، وبفارق 4 نقاط عن ملاحقه “الشباب” قبل جولتين من نهاية الموسم، بينما تجمد رصيد الاهلي عند 38 نقطة في المركز الثامن.

وانطلقت صافرة بداية مواجهة الهلال والاهلي، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش.

ودخل الهلال المباراة بقوة، وافتتح سالم الدوسري التسجيل في الدقيقة (15)، بطريقة خرافية، حيث روض كرة عرضية جاءت من الركنية داخل المنطقة وأطلق تسديدة على الطائر سكنت سقف شباك العويس.

واستغل بافيتيمبي جوميز خطأ فادح من مدافع الاهلي “محمد خبراني”، في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليخطفها المهاجم الفرنسي ويسجل الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة (32)، بعدما رفع الكرة من فوق العويس لترتطم في العارضة وترتد له ليضعها في الشباك برأسه.

وتوالت الصدمات على فريق الاهلي حيث تعرض قائده معتز هوساوي للطرد في الدقيقة (39)، واحتسب عليه ضربة جزاء، بعدما أبعد تسديدة سالم الدوسري بيده من على خط المرمى.

وتولى بافيتيمبي جوميز تنفيذ ضربة الجزاء، ونجح في تسجيلها عند الدقيقة (42)، ليضاعف الغلة لصالح الهلال، قبل نهاية الشوط الأول.

الهلال يواصل المد الهجومي

وفي الشوط الثاني، ضغط نادي الهلال على الاهلي من أجل مضاعفة النتيجة، وكان قريب من الهدف الرابع لولا تألق العويس الذي تصدى ببراعة لتسديدة صاروخية من كاريلو في الدقيقة (50).

وفي الدقيقة (51)، أهدر بافتيمبي جوميز فرصة هدف محقق من انفراد صريح، لكنه سدد كرة جاورت القائم الأيسر للحارس محمد العويس.

وتحصل الهلال على ضربة جزاء ثانية، وهذه المرة بعد إعاقة من العويس على البديل لوسيانو فيتو، أحرز منها البديل “صالح الشهري” الهدف الرابع للهلال في الدقيقة (65).

ونجح الاهلي في خطف الهدف الأول والوحيد له في المباراة عند الدقيقة (66)، بعدما تلقى عبدالرحمن غريب كرة طولية في ظهر دفاعات الهلال، ووضع الكرة من بين قدمي المعيوف لتسكن شباكه.

وعاد صالح الشهري ليسجل الهدف الشخصي الثاني، والخامس لفريق الهلال في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الزعيم على الاهلي بنتيجة (5-1).

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