خالد الغول يُعلق على نهائي كأس ايطاليا مع القناة الرسمية لـ Serie A

عاد المعلق الرياضي الاردني المخضرم “خالد الغول” إلى التعليق على مباريات كرة القدم من خلال نهائي كأس ايطاليا بين يوفنتوس واتلانتا الذي أقيم مساء اليوم الاربعاء 19 مايو 2021 على مابي بمدينة ريجيو إيميليا الإيطالية.

وقررت القناة الرسمية لبطولة الدوري الايطالي Serie A على موقع يوتيوب، التعاقد مع خالد الغول للتعليق على مباراة نهائي كأس إيطاليا 2021، لكسب المزيد من المشاهدات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولم تحقق المباريات الماضية في كأس إيطاليا التي نُقلت في بث مباشر مجاني عبر موقع يوتيوب الكثير من المشاهدات في الوطن العربي عندما نقلت بالتعليق الإنجليزي.

وظهر على القناة الرسمية للدوري الإيطالي على يوتيوب، قبل بدء مباراة يوفنتوس واتلانتا اليوم، اسم الناديين باللغة العربية مع كلمة كأس Timvision، وبعد دقائق قليلة ظهر صوت خالد الغول.

خالد الغول المعروف بعشقه الكبير لبطولة الدوري الانجليزي ونادي مانشستر يونايتد، كان قد رحل عن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في صيف 2020 بسبب الأزمة الإقتصادية التي ضربت القناة.

وتحججت مصادر داخل قناة بين سبورت بأن عامل السن كان السبب وراء عدم تمديد عقد خالد الغول وخبير التحكيم السوري الشهير جمال الشريف والإعلامي المغربي خالد ياسين، إلا أن إدارة القناة تمسكت بإعلاميين آخرين في نفس أعمارهم أمثال طارق ذياب ولخضر بريش وهشام الخالصي.